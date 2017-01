Découvrez la très glamour préparation de Nina Dobrev avant les Golden Globes

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour NT1 |

Les Golden Globes ouvrent le bal des cérémonies de remises de prix, quelques semaines avant les Oscars. Les stars du petit et grand écran se mettent sur leurs 31 pour briller de mille feux devant les photographes. Parmi elles, Nina Dobrev. La jeune actrice était présente sur le tapis rouge et elle a fait des ravages dans sa superbe robe rouge et ses longs cheveux ondulés.

Si d’ordinaire, les stars ne montrent pas les heures qui précédent leur arrivée devant les photographes, Nina Dobrev, elle, n’a peur de rien, surtout pas du ridicule. Parce que non, la jeune femme ne s’est pas levée le matin avec des cheveux parfaitement en place et une cascade de boucles brillantes. Sur Instagram, celle qui incarne Elena dans la série Vampire Diaries a posté une photo de sa préparation et, on est assez loin du glamour des tapis rouges. C’est plutôt "mamie un dimanche soir". En effet, le cliché montre Nina Dobrev recouverte de bigoudis enroulant ses mèches de cheveux. Elle commente "quand tu es hot en te préparant pour les Golden Globes". Ce n’est pas glamour mais c’est une étape nécessaire pour parer sa chevelure de larges et parfaites boucles à la manière des actrices de l’âge d’or hollywoodien.

Pour sa mise en beauté, Nina Dobrev a confié ses longs cheveux à la hairstylist Riawna Capri et elle a bien fait, puisque une fois sur le tapis rouge, l’ex-petite amie d’Ian Somerhalder rayonnait. Et c’est bien là, l’essentiel.







