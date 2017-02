Ian Somerhalder dévoile une anecdote croustillante sur Paul Wesley

Par Chloe Manseau | Ecrit pour NT1 |

Après 8 saisons, la série "Vampire Diaries" touche bientôt à sa fin. Ian Somerhalder, Nina Dobrev, Paul Wesley, Candice King et Kat Graham ainsi que tous les acteurs du casting se sont retrouvés il y a quelques semaines pour célébrer la fin de cette aventure. Et forcément dans ces moments de grande nostalgie, certaines anecdotes très croustillantes reviennent en mémoire des acteurs. Dans une interview accordée à Cosmopolitan, Ian Somerhalder a révélé quelques dossiers très croustillants sur son camarade Paul Wesley, lors de son premier jour de tournage. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette révélation est vraiment amusante.

Il explique : " Pour le premier jour de tournage, je suis allé dans la loge de Paul Wesley et j’ai mis du plastique sur ses toilettes. Mais j’ai réalisé que j’allais peut-être passer des années à travailler avec lui. J’ai donc couru pour le retirer. Ça a été un moment clé de notre fraternité". Si cette révélation a certainement dû faire sourire les millions de fans de Vampire Diaries, on se demande quelle a été la réaction de Paul Wesley à la petite blague de son collègue. A quelques jours de la fin de The Vampire Diaries, Ian Somerhalder tease une fois de plus ses fans pour le jeu concours qu’il organise. L’heureux élu pourra visionner l’ultime épisode de la série en tête à tête avec l’acteur. Ça ne se refuse pas. Toute l’équipe est bien décidée à célébrer ce dernier épisode comme il se doit.



Ian Somerhalder revient sur le personnage d'Elena