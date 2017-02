Ian Somerhalder : les femmes de sa vie

Par ZY | Ecrit pour NT1 |

Avant de filer le parfait amour avec Nikki Reed, Ian Somerhalder a fait chavirer bien des coeurs. Et en ce jour de Saint Valentin, on a décidé de revenir sur les femmes qui ont marqué sa vie.

En ce jour de Saint Valentin, il flotte comme un parfum de romance dans l’air. C’est le jour où les cœurs des amoureux battent à l’unisson. Le jour où les âmes-sœurs finissent par se retrouver. D’ailleurs, Nina Dobrev a confirmé son retour pour la fin de la dernière saison de The Vampire Diaries, laissant ainsi aux fans l’espoir de retrouver le couple emblématique de la série formé par Elena Gilbert (Nina Dobrev) et Damon Salvatore (Ian Somerhalder).

Et si dans la série, Damon a multiplié les conquêtes malgré ses sentiments pour Elena, son interprète a également fait chavirer les cœurs. En ce jour de fête des amoureux, on a voulu se pencher sur les femmes qui ont marqué la vie de Ian Somerhalder.

1. Kate Bosworth

Avant de souffler le chaud et le froid dans The Vampire Diaries, Ian Somerhalder a crevé l’écran en 2000 dans Young Americans, une mini-série dérivée de la série Dawson. C’est lors du tournage, que le jeune acteur s’entiche de Kate Bosworth. Mais la relation n’aurait alors duré que quelques mois. Depuis l’actrice a fait son chemin… Au cinéma, elle a notamment joué dans Superman Returns, Les Lois de l’attraction ou encore Still Alice. Côté cœur, celle qui est mariée désormais au réalisateur à Michael Polish, est également sortie avec Matt Czuchry (Gilmore Girls, The Good Wife), Orlando Bloom et Alexander Skarsgard.









2. Nicky Hilton, Ashley Green

Et oui, Ian Somehalder aurait en effet entretenu entre 2003 et 2004 une petite romance avec Nicky Hilton, la sœur de Paris. Tout comme il le fera plus tard avec l’actrice Ashley Green (Alice Cullen dans Twilight) en 2009.









3. Maggie Grace

Après Kate Bosworth, Ian Somerhalder est une nouvelle fois tombé sous le charme de l’une de ses partenaires à l’écran. En 2004, l’acteur incarne Boone Carlyle dans la série Lost. C’est sur le plateau de tournage qu’il fait alors la connaissance de Maggie Grace. Elle incarne alors sa demi-sœur. Malgré leur séparation deux ans plus tard, les deux acteurs ont gardé leur complicité. Depuis, on a revu l’actrice dans Twilight, Californication ou encore Taken.









4. Nina Dobrev

Nina Dobrev et Ian Somerhalder se rencontrent sur le tournage de The Vampire Diaries en 2009. Mais les deux anciens tourtereaux n’auraient commencé à sortir ensemble qu’en 2010. Couple à la ville comme à l’écran, les deux amoureux ont suscité l’attention des médias et passionné les fans. Leur couple est même surnommé « Nian ». Mais le couple finira par se séparer en 2013.





5. Nikki Reed

Un an après sa séparation avec Nina Dobrev, Ian Somerhalder tombe sous le charme de Nikki Reed (Rosalie dans Twilight) qui est à l’époque une bonne copine de Nina Dobrev. Visiblement fous amoureux, les deux tourtereaux se sont mariés le 26 avril 2015 après seulement un an de relation. La semaine dernière le couple a d'ailleurs tordu le cou aux rumeurs de discorde avec Nina Dobrev, en postant une photo avec l'actrice lors de la fête de fin de tournage de The Vampire Diaries.









