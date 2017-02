Ian Somerhalder tease ses fans pour un événement unique

Par Chloe Manseau | Ecrit pour NT1 |

Après huit saisons, c’est bientôt la fin pour The Vampire Diaries et les aventures de Damon Salvatore. Et pour célébrer l’événement comme il se doit l’acteur a décidé de mettre les petits plats dans les grands et de remercier ses fans pour tout le soutien et l’amour qu’ils lui ont apporté tout au long de ses huit années. Rappelez-vous, on vous en parlait il y a quelques jours, Ian Somerhalder a décidé d’organiser un petit jeu-concours via sa fondation. Le prix pour l’heureux élu ? Rejoindre Ian Somerhalder à Los Angeles dans un magnifique hôtel pour regarder avec lui le dernier épisode de la saison 8 de Vampire Diaries. Rien que ça. Comment faire pour y participer ? Il vous explique tout dans son dernier post Instagram.

Ian Somerhalder sait comment faire monter l’excitation chez ses fans. Régulièrement, il prend la parole sur son compte Instagram pour rappeler la procédure à suivre. Pour participer, c’est très simple. Vous connaissez l’implication que met Ian Somerhalder dans sa fondation : Ian Somerhalder Fondation (ISF). Il vous faut simplement vous rendre sur le site d’Omaze pour réaliser un don entre 2 et 3500 dollars. Un tirage au sort sera par la suite pour désigner celui ou celle qui aura la chance de réaliser son rêve. Ian Somerhalder fait monter la pression à l’approche de la fin de la série. Il souhaite vivre avec un de ses fans un moment unique qui marquera à jamais le reste de sa vie.







Video from the road for you. If you want to come watch the Vampire Diaries final episode EVER WITH ME, click the link in bio ;) go to Omaze.com/Ian All for such a good cause Une publication partagée par iansomerhalder (@iansomerhalder) le 20 Févr. 2017 à 14h55 PST