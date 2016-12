Kat Graham appelle ses fans à s’engager pour la bonne cause

Par Chloe Manseau | Ecrit pour NT1 |

Kat Graham l’interprète de Bonnie Bennett dans la série Vampire Diaries n’en finit plus de nous surprendre. L’actrice appelle ses fans à s’engager à ses côtés pour la bonne cause.

L’année 2016 aura été riche en événements pour l’actrice, chanteuse et danseuse Kat Graham. Et quand elle n’est pas sur les plateaux de tournage, la jeune femme profite de son temps libre pour s’engager pour des causes qui lui tiennent à cœur. Très influente sur les réseaux sociaux avec notamment près de 4 fans sur son compte Instagram, Kat Graham utilise très souvent ce réseau social pour inspirer ses abonnés à s’engager à ses côtés. Ce mardi 27 décembre, elle a invité sa communauté à s’engager pour venir en aide aux victimes de la guerre en Syrie.



Kat Graham est une actrice au grand cœur, ce n’est un secret pour personne. Elle a donc choisi de relayer sur sa page Instagram le projet d’un de ses amis qui œuvre pour venir en aide aux victimes de la guerre en Syrie. Elle a notamment écrit en légende de ce message vidéo : « Hello Guys. @Rizhamed vient de lancer une collecte de fonds pour venir en aide à ceux qui souffrent en Syrie. Soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Le lien est dans ma bio ». Bien évidemment, ce post a généré une vague de like et de commentaires sans précédent sur Instagram. L’actrice est en passe de devenir un modèle pour bon nombre de ses abonnés qui la suivent sur les réseaux.