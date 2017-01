Kat Graham devient vegan grâce à Nikki Reed

Par Marine Madelmond | Ecrit pour NT1 |

Très active sur les réseaux sociaux, Kat Graham partage régulièrement des clichés de son quotidien entre les tournages de The Vampire Diaries, ses concerts mais aussi ses projets plus personnels. L’actrice vient également d’annoncer son envie d’être vegan.

Végétarienne depuis plusieurs années déjà, Kat Graham est très concernée par les problèmes environnementaux et milite pour la cause animale. Sur les réseaux sociaux, l’actrice, qui joue le rôle de Bonnie Bennet dans la série créée par Julie Plec, a annoncé une grande nouvelle, celle d’être devenue vegan, un mode de vie qui consiste à ne consommer aucun produit issu des animaux. Et c’est grâce à l’actrice Nikki Reed, la femme de Ian Somerhalder (Damon Salvatore) qu’elle a souhaité changer ses habitudes alimentaires : "Il y a des gens dans ce monde que vous rencontrez et qui vous aident à faire grandir votre conscience, a-t-elle expliqué sur son compte Instagram. Récemment, j’ai décidé de passer de végétarienne à vegan. Nikki m’a aidée à le faire."

Une photo accompagnait son message. Les deux actrices sont apparues très complices et vêtues sobrement de noir. Une façon pour Kat Graham de promouvoir la nouvelle collection de sacs crées par Nikki Reed et composés de véritable cuir végétalien : "Soyons bien les uns envers les autres, protégeons l’environnement et chaque créature qui existe", a-t-elle ajouté. En plus d’être une actrice reconnue et une chanteuse en devenir, Kat Graham est aussi une femme engagée. Quotidiennement, elle n’hésite pas à s’investir dans des causes qui lui tiennent à cœur comme l’égalité des droits des LGBT.





There are people in this world that you will meet that will help you elevate your consciousness. Recently I decided to go from vegetarian to vegan. Nikki has helped inspire me to do so. I was going to save this photo as Nikki has some pretty big announcements that she will be making soon... but here it is. Shot by my fave @haroldjulian Here we are with my actual purse which she designed and created which is a vegan leather bag. Let's be good to each other, to the environment, and every creature in it.