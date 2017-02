Kat Graham ultra-glamour pour les Oscars 2017

Par Marine Madelmond | Ecrit pour NT1 |

Kat Graham est une habituée des tapis rouges. Toujours glamour, la belle qui incarne le personnage de Bonnie Bennett dans The Vampire Diaries est toujours à la pointe de la mode devant les photographes. Pour la cérémonie des Oscars 2017, l’actrice âgée de 27 ans, a assisté à la soirée organisée par le magazine Vanity Fair. De nombreuses célébrités étaient attendues pour commenter la remise des prix. L’occasion pour Kat Graham de porter une robe colorée signée Renato Balesta et des bijoux Swarovski : "Nous voulions quelque chose de funk et disco inspiré pour le nouveau disque, a-t-elle écrit en rapport avec ses derniers projets dans la musique. Il est également important de rendre hommage à ce créateur Renato à l’événement Vanity Fair."

Une robe qui a séduit les internautes : "Cette robe est trop belle", peut-on lire. "Tu es magnifique", a commenté une fan visiblement conquise par ce look.

Une autre actrice de The Vampire Diaries était également présente. Nina Dobrev, alias Elena Gilbert, était aussi de la partie et aux commandes du compte Instagram du magazine. Tout au long de la soirée, la belle a partagé des clichés des coulisses, des préparatifs et "de tous les détails croustillants", promettait-elle sur son compte. Avec sa robe transparente blanche, Nina Dobrev a, une nouvelle fois, marqué les esprits.





Last nights @vanityfair in @balestra_roma and @swarovski! We wanted to do something funk and disco inspired for the new record. It's also important to pay homage to the greats like Renato at something as classic as VF. Thanks @zadriansmith for the slayage. Hair by @dayvidwilson. Thanks @one.per.pearson Une publication partagée par Kat Graham (@katgraham) le 27 Févr. 2017 à 12h49 PST





Si vous aimez The Vampire Diaries, vous aimerez sans doute Grey's Anatomy !