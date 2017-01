Découvrez le nouveau look de Nina Dobrev

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour NT1 |

Elle a finalement passé le cap. La star de Vampire Diaries a abandonné sa longue chevelure de rêve pour un carré plongeant. Un changement radical pour celle qui a toujours porté les cheveux longs et soyeux. Nina Dobrev a révélé son nouveau look sur le tapis rouge de l’avant-première londonienne de xXx. Pour l’occasion, elle a opté pour une coiffure wavy, façon saut du lit, très tendance chez les stars en cet hiver.



Si la jeune femme est très satisfaite par son changement de tête, les fans aussi. Ils valident et apprécient cette nouvelle coupe. Sur Instagram, ils sont nombreux à applaudir et féliciter Nina Dobrev. « Les cheveux courts te vont très bien », « superbe », « magnifique, comme toujours », « trop canon », peut-on lire en guise de commentaires. Bien sûr, il y a quelques afficionados des cheveux longs qui regrettent déjà l’ancienne Nina Dobrev. Une réponse de l’intéressée : « short hair, don’t care », comme on dit.





Une photo publiée par Nina Dobrev (@ninadobrev) le 10 Janv. 2017 à 13h33 PST

Très liée à sa fanbase, Nina Dobrev a également partagé une mini-vidéo filmée en accéléré dans laquelle on voit les coulisses de sa transformation capillaire. On devine une chambre d’hôtel, sans doute à Londres, avant la présentation de son nouveau film. Nina Dobrev est assise, sereine, au milieu du ballet incessant des coiffeurs et maquilleurs. Elle tient dans ses mains une longue mèche de cheveux, vestige de son ancien look.

