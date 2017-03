Nina Dobrev de nouveau en couple ? La photo qui affole le web

Par C.M | Ecrit pour NT1 |

Nina Dobrev, la star de Vampire Diaries n’en finit plus de nous surprendre. Il y a quelques jours, la jeune femme a posté une photo sur Instagram qui a fait l’effet d’une bombe. A-t-elle retrouvé l’amour ? Découvrez sans plus attendre la photo buzz.

Nina Dobrev aurait-elle dévoilé l’identité de son nouveau boyfriend sur Instagram ? Difficile de répondre à cette question de manière officielle, mais une photo postée sur son compte a fait l’effet d’une bombe au sein de sa communauté. Petit rappel des faits. Le week-end dernier, Nina Dobrev était invitée à une cérémonie rendant hommage aux meilleurs stylistes de l’année The Hollywood Reporter Stylist. L’interprète d’Elena Gilbert s’y est rendue pour soutenir Ilaria Urbinati, la styliste qui s’occupe très souvent de ses looks les plus sexy sur tapis rouge. Mais elle n’était pas seule à cette cérémonie. La présence de James Marsden a attisé la curiosité.

Depuis sa rupture avec Ian Somerhalder, la vie sentimentale de Nina Dobrev est étudiée de très près. Au bras de quel charmant jeune homme s’affichera-t-elle désormais ? Mais depuis sa rupture avec Austin Stowell, la belle a décidé de rester discrète sur ses amours, même si elle affirmait dans une récente interview qu’elle n’était plus célibataire. Le 14 mars dernier lors de cette cérémonie, Nina Dobrev a posté une photo aux côtés de James Marsden. Les deux acteurs semblaient très proches et ont relancé les pronostics sur une éventuelle relation amoureuse. Le suspense reste entier et les fans vont certainement guetter avec attention, le signe que les deux acteurs sont en couple.





#Repost @hollywoodreporter with @repostapp ・・・ Nina Dobrev + James Marsden at #THRStylists, co-hosted by @jimmychoo. Photo: @gettyentertainment Une publication partagée par Nina Dobrev (@nina) le 15 Mars 2017 à 9h56 PDT





