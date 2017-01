Nina Dobrev de retour dans la série, c’est confirmé !

Par Marine Madelmond | Ecrit pour NT1 |

On attendait une réponse depuis plusieurs mois. C’est désormais officiel. Nina Dobrev a enfin révélé l’information selon laquelle elle fera son grand retour dans l’ultime saison de The Vampire Diaries. Les fans trépignaient d’impatience à l’idée de savoir si oui ou non le personnage d’Elena Gilbert serait réintégré dans l’intrigue. Bonne nouvelle : l’actrice a dévoilé une photo sur les réseaux sociaux qui ne laisse planer aucun doute. En effet, le cliché représente le scénario du dernier épisode de la série, intitulé "I Was Feeling Epic", dont la diffusion est prévue en mars prochain aux Etats-Unis : "Je sais que nous sommes jeudi, mais ça n’est pas un ‘TBT, Throwback Thursday’, de retour sur le plateau", a-t-elle écrit sur son compte Instagram.

La nouvelle a eu l’effet d’une bombe dans le cœur des fans. De nombreux commentaires ont été laissés par les internautes : "Trop heureux d’apprendre ton retour Nina", peut-on lire à plusieurs reprises. Et déjà, les spéculations vont bon train du côté des fans du show. La créatrice, Julie Plec, garde pourtant le silence. Pour le moment, aucune autre information n’a été dévoilée quant à l’intrigue de cet ultime épisode. Mais c’est certain, le retour de Nina Dobrev et donc d’Elena Gilbert devrait avoir un impact important pour l’existence de Damon Salvatore alias Ian Somerhalder. Soyez au rendez-vous.





I know it's Thursday, but this is not a TBT. #BackOnSet #TVDForever Une photo publiée par Nina Dobrev (@ninadobrev) le 26 Janv. 2017 à 9h19 PST

Retrouvez l'interview de Ian Somerhalder dans The Vampire Diaries