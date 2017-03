Quand Nina Dobrev devient une véritable Schtroumpfette

Par Marine Madelmond | Ecrit pour NT1 |

Très active sur les réseaux sociaux, Nina Dobrev partage régulièrement des clichés de son quotidien, entre ses tournages et ses sorties entre amis. Et ce week-end, l’actrice s’est transformée en une véritable schtroumpfette.

Alors que Nina Dobrev vient d’achever la promotion de son prochain film, xXx : Reactivated, l’actrice qui jouait dans la série The Vampire Diaries profite de son temps libre avec ses proches. Très entourée, la belle organise régulièrement des évènements avec ses amis. Une façon pour elle de profiter au maximum de sa jeunesse - elle est âgée de 28 ans. Toujours aussi drôle, Nina Dobrev a ainsi publié plusieurs clichés de son week-end avec ses copines. Elles étaient huit au total à profiter du soleil de la Californie. Vêtues de leur plus beau bikini, les jeunes femmes se sont amusées à se maquiller avec un masque bleu. Résultat : elles ressemblaient à de vraies schtroumpfettes : "Un groupe de filles qui se retrouvent pour un barbecue", peut-on lire sur son compte Instagram. "Vert le jour, bleu ensuite", a ajouté Nina Dobrev.

Et les clichés postés par Nina Dobrev ont suscité de nombreuses réactions de la part des internautes – Nina Dobrev est suivie par plus de 12 millions d’abonnés : "Vous ressemblez aux personnages d’Avatar", a commenté une fan de l’actrice. « On dirait une famille de Schtroumpfs », peut-on lire ensuite.

Nina Dobrev n’a visiblement pas peur du ridicule. Pour les Oscars 2017, l’actrice n’avait pas hésité à partager des clichés des préparatifs et notamment en pleine séance de maquillage. Elle était apparue le visage recouvert d’un masque. Méconnaissable !













Same abs. Different effort. #paintedbypicasso🎨 Une publication partagée par Nina Dobrev (@nina) le 18 Mars 2017 à 16h27 PDT





