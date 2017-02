Nina Dobrev dévoile une photo d’enfance trop craquante

Par Chloe Manseau | Ecrit pour NT1 |

Nina Dobrev n’en finit plus de nous surprendre et de faire parler d’elle. Jeudi 23 février, l’actrice de Vampire Diaries a posté une photo sur Instagram qui a beaucoup fait parler d’elle. Très active sur les réseaux sociaux, elle partage avec ses 11 millions d’abonnés les moments les plus importants de son quotidien, mais pas seulement. Nina Dobrev, on le sait, c’est la meilleure amie que l’on aimerait tous avoir, surtout lorsque l’ex-petite amie de Ian Somerhalder poste des photos dossiers sur Instagram. On aime aussi lorsqu’elle partage avec ses fans des photos de son enfance, comme celle postée hier soir sur son compte. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la jeune femme est vraiment craquante.

La photo d’enfance de Nina Dobrev postée sur Instagram a mis tout le monde d’accord. Sa communauté est littéralement tombée sous le charme de ce cliché. En légende, on pouvait lire : "Mes parents m’ont fait commencer très tôt ma vie de bateau. C’est de leur faute si je suis accro maintenant et je vais leur envoyer la facture pour la rééducation". Bien évidemment, cette vidéo a déclenché une vague de likes et de commentaires sans précédent sur le compte Instagram de la star de Vampire Diaries. Ses fans se demandent désormais quelle nouvelle photo surprenante, elle pourrait proposer prochainement.







My parents got me started on #LakeLife early. I blame them for my addiction and will be sending them the bill for rehab. #TBT #BoatBunny Une publication partagée par Nina Dobrev (@nina) le 23 Févr. 2017 à 11h15 PST