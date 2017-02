Nina Dobrev, fière et glamour, en Une du magazine Prestige

Par S.B. | Ecrit pour NT1 |

Il s’en est passé des choses dans la vie de Nina Dobrev depuis le lancement de la série Vampire Diaries. Si la série touche à sa fin - la huitième saison sera la dernière – l’actrice qui incarne Elena a pris ses distances avec les vampires pour mieux rebondir au cinéma. Elle est l’une des stars du blockbuster xXx, au côté de Vin Diesel et enchaîne les shootings glamour pour les magazines du monde entier. La jeune femme est notamment la cover girl du magazine Prestige. Elle pose fièrement en robe à sequins dorés et noirs. Nina Dobrev, ravie de cette Une, a partagé la photo sur son compte instagram et plaisante "quand j’avais des longs cheveux". Des longs cheveux qu’elle a abandonnés pour un carré plongeant de femme fatale.



La jeune femme a également donné une interview au magazine et elle s’est confiée sur ses années vampires. Quand le journaliste lui demande si "traîner avec eux lui manque", elle déclare dans un éclat de rire "ma famille me manque à 100 %. J’ai passé six ans avec un groupe de gens, l’équipe, le casting, tout le monde. Ils sont vraiment devenus ma famille et chacun d’entre eux me manque." Est-ce qu’elle regrette d’avoir pris ses distances avec Vampire Diaries ? Réponse : "Est-ce que j’aurais eu ce genre d’opportunité [le film xXx] si je n’avais pas quitté la série. Je suis éternellement reconnaissante. Cela a été un super tremplin et j’ai bon espoir pour qu’il mène vers des choses encore plus étonnantes".



Nina Dobrev fera ses adieux définitifs à Vampire Diaries lors du dernier épisode de la huitième et ultime saison. De nombreuxguests sont attendus pour ce final qui sera, à coup sûr, très émouvant.