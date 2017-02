Nina Dobrev et Ian Somerhalder sont généreux

Par Nicolas Palita | Ecrit pour NT1 |

Toutes les bonnes séries ont une fin ! Au grand dam des fans, après huit saisons passionnantes, le tournage de The Vampire Diaries est bel et bien fini. Rassurez-vous tout de même, il vous reste encore des épisodes très riches en surprises à découvrir. En parlant de surprises, histoire que la fin de tournage de cette série soit moins triste et se passe dans la joie et la bonne humeur, tout le monde a terminé les choses en beauté. Et ce grâce à Ian Somerhalder (qui incarne Damon, l’un des frères Salvatore) et à Nina Dobrev qui joue Elena Gilbert.





Tous deux ont en effet décidé de remercier les équipes et leurs camarades comédiens en leur offrant des cadeaux plus qu’originaux. En ce qui concerne Nina Dobrev, elle a fait preuve d’imagination en faisant fabriquer des clés sur lesquelles elle a demandé qu’on inscrive le nom de la série ainsi que des petits messages personnalisés comme A jamais. De son côté Ian Somerhalder n’est pas en reste. Tout aussi imaginatif que sa complice, il a offert des tasses sur lesquelles sont gravés le nom de la série ainsi que Merci pour tous ces souvenirs, signé Ian & Damon. Une allusion plus que subtile au personnage qui nous aura tant passionnés depuis septembre 2008. Que ce soit avec les clés ou les mugs, c’est certain, tout le monde pensera à The Vampire Diaries tous les jours et en gardera un excellent souvenir.