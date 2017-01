Nina Dobrev, Ian Somerhalder, Kat Graham, leur réveillon du 31 décembre sur Instagram

Par Chloé Manseau | Ecrit pour NT1 |

Avis aux fans de la série Vampire Diaries. Nina Dobrev, Ian Somerhalder et Kat Graham ont partagé leur réveillon du nouvel an avec leurs fans sur Instagram.

La période des fêtes de fin d’années est souvent l’occasion pour les stars du petit et du grand écran de faire une pause dans leur emploi du temps surchargé, de passer du bon temps en famille ou avec leurs proches. Les membres du casting de la série Vampire Diaries n’ont pas échappé à la règle. Nina Dobrev, Ian Somerhalder et Kat Graham ont profité pleinement de ce week-end de repos pour se ressourcer et se reposer avant de passer le cap de l’année 2017. Ils n’ont pourtant pas oublié de partager ce moment avec leurs fans via leurs réseaux sociaux. Ils ont souhaité leurs meilleurs vœux à leur communauté avec des clichés très symboliques.

Nina Dobrev a, elle, choisi de continuer ses vacances en compagnie de ses amis à la montagne. Depuis Noel, elle passe, en effet du temps avec ses meilleurs amis Julianne et Derek Hough (Dancing With The Stars). Ian Somerhalder a, quant à lui, choisi de jouer la carte de la discrétion, mais surtout de la nostalgie en postant une photo paradisiaque de lui en compagnie de sa femme Nikki Reed sur une magnifique plage de sable blanc. Kat Graham a également partagé quelques photos de son premier jour de l’année 2017 qu’elle a passé entourée de ses meilleures amies. On a hâte de découvrir quelles surprises les stars de la série Vampire Diaries nous réserveront pour l’année 2017.





Happy New Year from a Happy Crowd 😆🤣😁🙃😍😂 #2017BringItOn #WereReady😎 Une photo publiée par Nina Dobrev (@ninadobrev) le 31 Déc. 2016 à 20h11 PST





Bringing in the new year with these two Une photo publiée par Kat Graham (@katgraham) le 1 Janv. 2017 à 16h04 PST





My favorite moment of 2016... a quiet moment on a beach with my wife. Happy New Year to every and all. From my family to yours Une photo publiée par iansomerhalder (@iansomerhalder) le 1 Janv. 2017 à 12h27 PST

Ian Somerhalder revient sur le personnage de Nina Dobrev