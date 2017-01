Nina Dobrev partage une adorable photo pour son anniversaire !

Par Marine Madelmond | Ecrit pour NT1 |

Le 9 janvier 1989, Nina Dobrev voyait le jour à Sofia en Bulgarie. Très active sur les réseaux sociaux et suivie par près de 11 millions d'abonnés sur Instagram, l'actrice révélée dans The Vampire Diaries a souhaité remercier ses fans en publiant une photo d'elle...

Nina Dobrev vient de fêter ses 28 ans. Pour l’occasion, l’actrice qui joue le rôle d’Elena Gilbert dans la série The Vampire Diaries, a passé la soirée avec ses meilleurs amis lors des Golden Globes. Vêtue d’une magnifique robe rouge, la belle n’est pas passée inaperçue. Très soutenue par ses fans depuis ses premiers rôles dans des films canadiens – elle est partie s’installer à Toronto avec sa famille alors qu’elle n’avait que 2 ans - Nina Dobrev a reçu de nombreux messages de vœux pour son anniversaire. Et l’actrice a souhaité remercier ses fans en publiant une adorable photo d’elle, plus jeune, alors qu’elle soufflait ses bougies au côté de sa mère : "Merci à tous pour vos messages, a-t-elle écrit. Je ressens vraiment de l’amour." Un message de remerciements qui a ravi les internautes.



Côté professionnel, Nina Dobrev continue sa carrière loin des plateaux de tournage de la série créée par Julie Plec. Si le mystère reste entier quant à son retour dans la huitième et ultime saison de The Vampire Diaries, les fans trépignent d’impatience de la retrouver sur le petit et grand écran. En attendant, Nina Dobrev poursuit la promotion de son prochain film, xXx : Reactivated avec Vin Diesel. Elle est d’ailleurs apparue avec une sublime robe signée Ilaria Urbinati pour l'avant-première à Londres. La sortie du film au cinéma est prévue pour le 18 janvier.





Thank you everyone so much for the Birthday wishes and sweet messages! I'm definitely feeling the ❤❤❤❤ Une photo publiée par Nina Dobrev (@ninadobrev) le 10 Janv. 2017 à 10h23 PST

