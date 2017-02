Nina Dobrev prend les commandes d’un magazine de mode pour les Oscars 2017

Par Marine Madelmond | Ecrit pour NT1 |

La grande soirée des Oscars 2017 était organisée dimanche à Los Angeles. L’occasion pour de nombreux acteurs – Emma Stone, Viola Davis, Casey Affleck entre autres – de recevoir un prix. Durant l’événement, d’autres personnalités du petit écran étaient également présentes pour soutenir les lauréats. A l’image de Nina Dobrev et Kat Graham, deux actrices de The Vampire Diaries, qui se sont laissées aller au jeu des photographes sur le tapis rouge. Et pour commenter la grande cérémonie, Nina Dobrev – Elena Gilbert dans la série créée par Julie Plec – a pris les commandes du compte Instagram du magazine Vanity Fair. Tout au long de la soirée, la belle a posté des vidéos des préparatifs, des coulisses et de son arrivée sur le tapis rouge : "Je posterai des vidéos en direct sur leur compte toute la journée en vous donnant la possibilité d’assister à cette expérience, a-t-elle écrit sur Instagram. Avant la cérémonie, pendant et après la soirée Vanity Fair. Tous les détails croustillants." Avec ce message, nul doute que ses presque 12 millions d’abonnés ont été au rendez-vous.

Toujours avec humour, l’actrice âgée de 28 ans, a partagé un premier cliché avec la célèbre coiffeuse de stars Riawna Capri. Avec son masque hydratant sur le visage, Nina Dobrev était – presque – prête pour poser devant les nombreux photographes présents. Si en 2016, l’actrice était vêtue d’une robe rose à paillettes signée Elie Saab, cette année, la bombe de The Vampire Diaries a préféré une magnifique robe blanche transparente qui laissait entrevoir son physique de rêve.





#Repost @vfvanities with @repostapp ・・・ Ready to walk the carpet!!! Just kidding. Riawna still has to do my hair. @Riawna #Before #GlamSquad Une publication partagée par Nina Dobrev (@nina) le 26 Févr. 2017 à 21h17 PST

Avant de revoir Nina Dobrev dans The Vampire Diaries, retrouvez une autre héroïne américaine sur le petit écran !