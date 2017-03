Nina Dobrev vous présente sa fille !

Par SB | Ecrit pour NT1 |

Alors que la tempête Stella s’abat toujours sur New York et que la ville est sous la neige, Nina Dobrev a trouvé un moyen de se sortir du blizzard : se remémorer les bons souvenirs et un printemps ensoleillé passé. La jeune femme, que l’on soupçonne d’être plus que proche de l’acteur James Marsden, a posté une photo sous le hashtag #TBT (Throwback Thursday) sur laquelle elle poste au côté de celle qu’elle surnomme sa fille. Sa fille, c’est Indy, son chien. Chapeau sur la tête, lunettes sur le nez, veste en daim et jean troué, Nina Dobrev rayonne et un énorme sourire barre son visage.



Nina Dobrev vient de tourner définitivement la page de Vampire Diaries. La série a mis un point final après huit saisons et pour l’actrice qui incarnait Elena et Katherine, c’est le moment de se consacrer à sa carrière d’actrice de cinéma. Une carrière qui est déjà bien sur les rails, puisqu’elle était à l’affiche de xXx : Reactivated. La jeune femme sera l’une des actrices principales de Flatliners, un thriller réalisé par Niels Arden Oplev. Elle donnera la réplique à Ellen Page, Diego Luna ou encore Kiefer Sutherland. Il s’agit de la suite de L'Expérience Interdite, film réalisé par Joel Schumacher et sorti au cinéma en 1990. Flatliners est attendu dans les salles obscures le 22 novembre prochain.









#TBT to New York City spring strolls with my god daughter Indy. Une publication partagée par Nina Dobrev (@nina) le 16 Mars 2017 à 12h23 PDT