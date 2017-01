Nina Dobrev, la reine des blagues

Par Marine Madelmond | Ecrit pour NT1 |

Comme en témoignent les nombreuses images postées sur les réseaux sociaux, Nina Dobrev a beaucoup d’humour. A 28 ans, l’actrice révélée dans la série The Vampire Diaries est toujours partante pour s’amuser. Et c’est à l’occasion de la promotion du film xXx : Reactivated où elle tient le rôle de Becky que l’actrice a, une nouvelle fois, prouvé qu’elle avait beaucoup d’humour. Invitée sur le plateau de l’émission du Late Late Show présentée par James Corden, Nina Dobrev a souhaité revenir sur son amitié avec Ruby Rose (Adele Wolff) et notamment leur complicité sur le tournage lorsqu’elles s’amusaient à se faire des farces : "On a vraiment fait beaucoup de blagues, a-t-elle expliqué. A la fin, on avait peur. On ne voulait pas quitter nos caravanes, on restait enfermé de peur que l’autre soit entrain de comploter quelque chose. Et on avait raison d’avoir peur."



Mais les deux actrices ont peut-être été trop loin… Durant l’émission, Nina Dobrev a également expliqué que l’actrice révélée dans Orange is the New Black avait embauché un sosie de Taylor Swift pour lui faire une blague. Problème : la personne était fan de Nina Dobrev et elle est devenue très nerveuse : "En plein milieu de la blague, elle s'est fait mal à la tête et a commencé à saigner", a confié Nina Dobrev. Oups. Heureusement, tout est rentré dans l’ordre.



