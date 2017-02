Nina Dobrev séduite par Batman

Par SB | Ecrit pour NT1 |

S’il y avait une bataille Superman v Batman, il semblerait que Nina Dobrev ait choisi son camp. Et, ce n’est pas celui de l’homme d’acier, mais plutôt du chevalier noir. Mais, version lego. Récemment, Batman a eu le droit à son film version lego. Sorti le 8 février en France et le 10 aux Etats-Unis, le long-métrage a fait l’effet d’un raz-de-marée dans les salles obscures. Nina Dobrev est, elle aussi sous le charme de ce Batman en lego plus mignon qu’effrayant.

Sur Instagram, elle poste une photo sur laquelle elle s’accroche à un des bras d’une statue à l’effigie du super-héros plastifié. En guise de commentaire, elle écrit : "Batman est L’HOMME". Sur la photo, Nina Dobrev apparaît au côté de deux de ses amies, toutes deux acquises à la cause des Legos.



En déclarant ouvertement son amour à Batman, Nina Dobrev ne fera-t-elle pas un grand appel de phare ? Lors de la promotion du film xXx, un journaliste a demandé à l’actrice quelle super-héroïne, elle aimerait incarner. La jeune femme a répondu qu’elle adorerait jouer Wonder Woman mais que le rôle a déjà été attribué à Gal Gardot, cependant, elle ne serait pas contre porter la combinaison vinyle et cuir de Catwoman ! Après tout, après une décennie passée avec les vampires, le monde de la nuit n’a plus de secrets pour Nina Dobrev.