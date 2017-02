Nina Dobrev : un nouveau projet cinématographique en préparation

Par Chloe Manseau | Ecrit pour NT1 |

Nina Dobrev n’en finit plus de nous surprendre et de faire parler d’elle. L’actrice révélée dans la série The Vampire Diaries a déjà un nouveau projet cinématographique sur le feu. Et il s’annonce d’ores et déjà surprenant.

L’année 2017 sera l’année du changement pour Nina Dobrev de la série The Vampire Diaries, mais surtout, elle sera celle de nouveaux projets cinématographiques. En effet, alors que l’ex-girlfriend de Ian Somerhalder vient de faire une apparition très remarquée dans xXx Reactivated avec Vin Diesel, Nina Dobrev aurait déjà un nouveau projet cinématographique en préparation. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est carrément surprenant. Que les fans de Nina Dobrev se préparent à découvrir leur actrice préférée comme ils ne l’avaient jamais vue. D’après les premières informations qui ont été dévoilées, le film s’intitulerait : Departures. Nina Dobrev aurait la chance de donner la réplique à Maisie Williams que les téléspectateurs connaissent déjà très bien dans la série Game Of Thrones.



Le pitch de ce nouveau film nous plonge dans une histoire bouleversante. Skye, une ado courageuse en phase terminale d’une maladie va se lier d’amitié avec Calvin, 19 ans, effrayé par sa propre ombre. Calvin va aider Skye à réaliser tous ses rêves les plus fous avant que sa maladie ne l'en empêche. Pendant cette nouvelle aventure, Calvin apprendra à affronter ses peurs et également à tomber amoureux. Aucune information n’a pour le moment été dévoilée sur le rôle qu’interprétera Nina Dobrev. On sait seulement qu’elle sera accompagnée de Tyler Hoechlin et Asa Butterfield et que le tournage débutera en avril prochain à New-York. Avec ce film Nina Dobrev va pouvoir rajouter une nouvelle corde à son arc d’actrice. Les fans ont désormais hâte de la découvrir dans ce nouveau projet.



