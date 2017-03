Paul Wesley est de nouveau célibataire

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour NT1 |

Après quatre ans d’amour, il semblerait que Paul Wesley et Phoebe Tonkin aient mis fin à leur relation. En effet, selon le Daily Mail et E ! Online, les deux amoureux se sont séparés. La rumeur était persistante depuis quelques semaines. Les deux amoureux, très câlins et complices ne cessaient de poster sur les réseaux sociaux des clichés de leur quotidien.



Cela faisait un moment qu’ils ne le faisaient plus. De plus, ils n’ont plus été aperçus en public ensemble depuis les fêtes de Noël. Les tourtereaux avaient passé la fin de l’année 2016 en Australie, à Sydney, ville natale de l’actrice.



Paul Wesley et Phoebe Tonkins s’étaient rencontrés sur le tournage de Vampire Diaries. Entre l’interprète de Stefan Salvatore et la jeune femme qui prête ses traits à Hayley Marshall dans la quatrième saison de la série puis dans The Originals, le coup de foudre a été presqu’immédiat. Selon une source proche de l’ex-couple qui s’exprime auprès d’E ! Online. « La relation amoureuse s’est simplement terminée ». Cependant, les deux jeunes gens restent toujours « très bons amis ».



Paul Wesley vient de tourner la page à Vampire Diaries. La série s’est terminée, ce vendredi 10 mars, après huit saisons au sommet. L’acteur se reconverti brièvement en réalisateur. Il sera derrière la caméra de Shadowhunters, le temps d’un épisode.