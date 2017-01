La photo dossier que Ian Somerhalder aurait préféré oublier !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

Voilà une photo que Ian Somerhalder aurait préféré oublier... Un ancien cliché du beau gosse de Vampire Diaries a refait surface, et les internautes en redemandent.

La vie de Ian Somerhalder, le beau gosse de Vampire Diaries a de quoi faire rêver : une carrière d'acteur couronnée de succès, une femme parfaite et des millions de followers sur ses réseaux sociaux. Mais, parfois, il arrive que les réseaux sociaux en question ne lui rendent pas grâce ! En atteste ce cliché posté sur il y a quelques jours sur Twitter qui a fait mourir de rire ses fans. C'est en 2015 que cette image a été prise. Sur cette dernière, l'acteur américain apparaît vêtu d'une grenouillère rouge aux motifs d'un élan ! Muni de ses boots d'hiver en moumoute, l'interprète de Damon a fière allure. Le frère de sa chérie, Nathan, ainsi que son père, Seth Reed, avaient également joué le jeu le temps d'une photo. Cette année, quid de photos, mais l'Américain réserve bien des surprises à ses fans...

De héros de Noël à héros tout court

L'année 2017 commence bien pour Ian Somerhalder ! L’acteur a posté une photo sur son compte Instagram sur laquelle on le voit avec un costume de super-héros. "Je suis super content à l’idée de recevoir le prix de Super-héros de la Terre lors du 25ème gala de charité annuel de la Captain Planet Foundation", a écrit l’Américain en légende de son cliché. Et sur sa propre page Instagram, l’organisation a, elle aussi, tenu à saluer le travail "génial" accompli par Ian Somerhalder en matière de sensibilisation à la question du réchauffement climatique, de la protection de la planète et des dangers de la surconsommation. Bravo au héros !





