Kat Graham, la star de la série Vampire Diaries., est très active sur les réseaux sociaux. La jeune femme partage de nombreux moments de sa vie. Et ses fans adoreraient les vivre avec elle. Voici pourquoi on aimerait bien avoir Kat Graham comme meilleure amie.

C’est une icône de la mode

Kat Graham est sans conteste une icône de la mode. La jeune femme foule très régulièrement les tapis rouge pour des cérémonies les plus prestigieuses les unes que les autres. A chaque apparition, elle éblouit le public comme les photographes. Si elle était notre meilleure amie, c’est sûr, elle nous prêterait ses plus belles tenues sans souci.

C’est une fille comme les autres

Mais Kat Graham n’est pas toujours cette femme qui ne sort uniquement lorsqu’elle est maquillée et pomponnée. L’actrice se montre souvent sur ses réseaux sociaux sans maquillage ou encore dans des tenues les plus simples possibles. Kat Graham, c’est avant tout une fille comme les autres avec qui on adorerait partager le quotidien le plus simple.

Kat Graham est une femme engagée

Kat Graham c’est aussi une femme engagée. L’actrice a en effet pris la décision de mettre sa célébrité au service des autres et du monde en s’investissant dans des projets qui lui tiennent particulièrement à cœur. Les victimes de la guerre en Syrie, L’UNICEF, les animaux, la star de Vampire Diaries s’investit sans compter et ça lui réussit.



Kat Graham a de nombreux talents

En plus de savoir jouer la comédie. Kat Graham chante, danse avec tout autant de succès. On se demande bien quel talent elle pourrait encore développer. L’actrice possède également ce talent de pouvoir dégager du temps pour sa famille, mais également pour ses ami(e)s.



Kat Graham est une femme inspirante

Kat Graham offre chaque jour à ses fans des cadeaux incroyables en partageant certains moments de sa journée. Elle poste tout avec naturel, spontanéité et sincérité. Consciente du pouvoir et du rôle de modèle qu’elle peut avoir sur sa communauté, elle n’hésite pas à poster des citations fortes comme par exemple sur Instagram, qui servent de Mantra à ses 3,5 millions d’abonnés.



