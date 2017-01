Le retour de Nina Dobrev est-il encore possible ?

Par Marine Madelmond | Ecrit pour NT1 |

Les fans trépignent d’impatience à l’idée de découvrir si oui ou non Nina Dobrev fera son grand retour dans l’ultime saison de The Vampire Diaries. Découvrez les dernières informations à ce sujet.

Le départ de Nina Dobrev qui jouait le rôle d’Elena Gilbert dans The Vampire Diaries a bouleversé les fans. Mais malgré son absence, les aventures des frères Salvatore continuent de rythmer la ville de Mystic Falls. Julie Plec a toujours de l’imagination concernant les célèbres vampires. Mais la créatrice souhaite plus que tout que son héroïne fasse son grand retour. Alors qu’en est-il de la principale intéressée ? Si l’actrice – et surtout son agent – ne dévoilent rien sur son éventuel retour, Nina Dobrev a laissé échapper quelques indices… Alors qu’elle était à l’avant-première de XxX : Reactivated à Londres au côté de Vin Diesel, une journaliste lui a posé la question si elle souhaitait revenir dans les derniers épisodes de la série. Malheureusement, son agent a intercepté la jeune femme mais cette dernière a quand même répondu à la journaliste par un énorme sourire : "Je vous donne un sourire", a-t-elle commenté. Un indice de taille ?

Julie Plec donne également quelques informations sur son retour. A l’occasion d’une interview pour TV Line, la créatrice du show a dévoilé qu’un personnage important allait perdre la vie. Et selon les dernières rumeurs, Bonnie pourrait mourir à l’issue de cette saison et ainsi permettre à Elena de reprendre le cours de sa vie. Pour rappel, l’existence des deux personnages est liée par un sort.

De plus, à en croire les récentes déclarations de Candice Accola – qui incarne le personnage de Caroline Forbes – les téléspectateurs seront surpris car de nombreux rebondissements sont prévus par les scénaristes et réalisateurs : "Beaucoup de questions vont enfin avoir des réponses", a-t-elle déclaré.





