Retour sur les plus célèbres guests de la série

Par Marine Madelmond

Depuis 2009, date de la première diffusion de The Vampire Diaries, les téléspectateurs ont découvert le quotidien de Stefan et Damon Salvatore. Au côté d’Elena Gilbert, les deux vampires ont rythmé la vie des habitants de Mystic Falls. Durant huit saisons, de nombreux personnages ont été intégrés. Certains sont restés, d’autres ont quitté la série. Et parmi eux, plusieurs visages ne sont pas inconnus du petit écran. A l’image de Stephen Amell devenu le super-héros masqué dans The Arrow. L’acteur jouait le rôle de Brady, le petit ami de Jules, jouée par Michaela McManus. Un autre beau gosse a également fait ses débuts dans la série. Il s’agit de Taylor Kinney, vu récemment dans la série Chicago Fire. Celui qui joue Kelly Severide incarnait le personnage de Mason Lockwood, l’oncle de Tyler (Michael Trevino). Intégré dans la deuxième saison de The Vampire Diaries, Tyler Kinney est apparu dans huit épisodes.

D’autres acteurs ont fait leurs débuts dans The Vampire Diaries : Melinda Clarke vue dans la série Newport Beach, Bianca Lawson dans Teen Wolf, Sean Faris de Pretty Little Liars, ou encore David Gallagher de 7 à la maison.

La fin de The Vampire Diaries arrive à grands pas. Et bonne nouvelle pour les fans, Nina Dobrev a annoncé son retour dans l’ultime épisode de la série. Pour le moment, aucune autre information n’a été dévoilée quant à l'intrigue du dernier épisode, mais soyez au rendez-vous. Le 10 mars prochain, les acteurs feront leurs adieux sur la chaîne américaine.

