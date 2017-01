The Vampire Diaries : les conditions autour du retour de Nina Dobrev se précisent

Par Ambre DEHARO | Ecrit pour NT1 |

Depuis des semaines, les rumeurs vont bon train autour du possible retour du personnage d’Elena Gilbert, et donc de son interprète Nina Dobrev, dans la dernière saison de Vampire Diaries. Ian Somerhalder et Paul Wesley, aka Damon et Stefan Salvatore, s’étaient prononcés pour. Mais jusqu’à présent le mystère restait entier. Alors que le tournage bat son plein outre-Atlantique, la créatrice de la série, Julie Plec, s’est confié sur la suite de la série, et il semblerait que le retour de Nina Dobrev se précise.



Ainsi, lors d’une récente interview avec le site TVLine, l’Américaine a révélé qu’un personnage important allait mourir prochainement. La piste la plus probable est la mort de Bonnie. Liée par la magie de Kaï au sort d’Elena, si elle venait à mourir, alors Elena se réveillerait automatiquement. La chaîne CW, qui diffuse la série outre-Atlantique, tend à confirmer cette théorie. Selon les derniers éléments révélés par ses soins, un événement va venir bouleverser la vie de Bonnie au retour d’un voyage. Un événement qui s’avérera déterminant pour le futur du personnage, l’un des plus importants de la série. La jeune femme va-t-elle s’effacer et ainsi permettre à Elena de se réveiller ? Il faudra encore patienter pour connaître la réponse.

