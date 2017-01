The Vampire Diaries : Ian Somerhalder dévoile son moment préféré de 2016

Par Ambre DEHARO | Ecrit pour NT1 |

Sur son compte Instagram, Ian Somerhalder est revenu sur son année 2016. Et a décidé de partagé le moment qui l’avait rendu le plus heureux pendant l’année.

La Dolce Vita… Loin de n’être que le nom d’un film de Federico Fellini, cette célèbre maxime italienne est avant tout un concept, une philosophie de vie. Philosophie que semble avoir adopté Ian Somerhalder. Après une année particulièrement agitée et synonyme d’engagements humanitaire, climatique et politique, l’acteur s’est posé pour faire le bilan. Et ressortir ainsi un souvenir heureux de l’année 2016.



Ainsi, sur son compte Instagram, l’interprète de Damon Salvatore dans The Vampire Diaries ne s’est pas contenté de partager un quelconque souvenir joyeux de l’année écoulée, mais bien SON moment préféré 2016. Ainsi, sans préciser le lieu exact où a été prise la photo, l’acteur a dévoilé un cliché de lui et son épouse Nikki Reed, allongés au bord d’une plage à l’eau turquoise et entourée de montagnes. "Mon moment préféré de 2016… un instant tranquille sur une plage avec ma femme", écrit en légende le comédien.



Depuis leur mariage en 2015, Ian Somerhalder et Nikki Reed semblent filer le parfait amour. Passant autant de temps que possible ensemble, le couple est en train de préparer l’après-Vampire Diaries. Il y a quelques semaines, le comédien laissait entendre qu’il aimerait prochainement fonder une famille mais que pour l’instant, son emploi du temps un poil trop chargé ne le lui permettait pas…





My favorite moment of 2016... a quiet moment on a beach with my wife. Happy New Year to every and all. From my family to yours Une photo publiée par iansomerhalder (@iansomerhalder) le 1 Janv. 2017 à 12h27 PST

