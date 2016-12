The Vampire Diaries : Ian Somerhalder officiellement nommé super-héros de l’année

Par Ambre DEHARO | Ecrit pour NT1 |

Dans la série Vampire Diaries, Ian Somerhalder, aka Damon Salvatore, peut être vu comme un héros. Du moins est-il du côté des gentils, du bien. Dans la vraie vie, le comédien est un autre type de héros, un héros de la lutte contre le changement climatique notamment. Et son action, à travers sa propre fondation, est reconnue depuis plusieurs années. Si bien même que la Captain Planet Foundation a décidé, il y a quelques semaines, d’honorer Ian Somerhalder et d’en faire le Super-héros de l’année 2016.

L’acteur a même posté une photo sur son compte Instagram sur laquelle on le voit avec un costume très à propos. "Je suis super content à l’idée de recevoir le prix de Super-héros de la Terre lors du 25ème gala de charité annuel de la Captain Planet Foundation", a écrit l’Américain en légende de son cliché. Et sur sa propre page Instagram, l’organisation a, elle aussi, tenu à saluer le travail "génial" accompli par Ian Somerhalder en matière de sensibilisation à la question du réchauffement climatique, de la protection de la planète et des dangers de la surconsommation.

Particulièrement actif sur ces sujets, l’interprète de Damon Salvatore a également pris position récemment contre le projet de développement d’un oléoduc dans le Dakota du Nord, qui priverait une partie de la population de la réserve indienne alentour de son accès à l’eau potable.





I’m truly excited to be honored as the Superhero for Earth Awardee for the @captainplanetfdn 25th Anniversary Benefit Gala! #CPF25 @isfofficial You are here with me!!!! #iansomerhalderfoundation Une photo publiée par iansomerhalder (@iansomerhalder) le 9 Déc. 2016 à 17h58 PST





We are just 3 weeks away from the Captain Planet Foundation 25th Anniversary Gala where we will be honoring @iansomerhalder for his amazing work with the Ian Somerhalder Foundation, and just appeared in @yearsofliving! #CPF25 #environment #activism #climate #action #chooseATL Une photo publiée par Captain Planet Foundation (@captainplanetfdn) le 19 Nov. 2016 à 12h09 PST

