The Vampire Diaries : l’évolution style de Nina Dobrev

Lorsqu’elle a commencé à se faire connaître dans le monde entier, Nina Dobrev n’était encore qu’une jeune fille de tout juste vingt ans. Pourtant avant cela, elle avait séduit plus d’un spectateur dans la série canadienne Degrassi : la nouvelle génération. Mais en France c’est son personnage d’Elena Gilbert dans la série The Vampire Diaries, en compagnie de Ian Somerhalder et Paul Wesley, pour ne nommer qu’eux, qui l’a révélée au grand public. Et plus les aventures passaient et défilaient, plus la jeune femme s’affirmait, tant au niveau du caractère que de son style vestimentaire.



Aujourd’hui, à 28 ans, Nina Dobrev a quitté The Vampire Diaries au terme de la saison 6 et sera prochainement à l’affiche du film d’action xXx : Reactivated, aux côtés de Vin Diesel. Sur son compte Instagram, la jeune femme semble profiter de la vie et multiplier les sorties officielles et entre amis. Et en l’espace d’une presque décennie, son style vestimentaire a lui aussi évolué, pour devenir parfois plus pointu et sophistiqué, parfois plus hippie. Mais sans jamais sombrer dans la vulgarité. La preuve en images…







My girl @gabrielledoug and I on the blue carpet yesterday #teenchoice Looking fierce in yellow. A little fashionista in the making... Une photo publiée par Nina Dobrev (@ninadobrev) le 12 Août 2013 à 9h21 PDT





And a few new additions... #LetsBeCops family :) #SDCC Une photo publiée par Nina Dobrev (@ninadobrev) le 27 Juil. 2014 à 22h39 PDT





I want to go back to Arizona! Such a fun wknd... #FBF Une photo publiée par Nina Dobrev (@ninadobrev) le 6 Févr. 2015 à 19h11 PST

























I'm wearing heels and yet it still looks like I'm still sandwiched between two Giants. @iam_objxiii Une photo publiée par Nina Dobrev (@ninadobrev) le 4 Mai 2016 à 18h01 PDT













Stella Mccartney 💋#AboutLastNight #ELLEWomenInHollywood Une photo publiée par Nina Dobrev (@ninadobrev) le 25 Oct. 2016 à 11h52 PDT









🌺 #Repost @ilariaurbinati with @repostapp ・・・ @NinaDobrev in Bluemarine with @louboutinworld at the Governors Awards styled by yours truly Une photo publiée par Nina Dobrev (@ninadobrev) le 13 Nov. 2016 à 18h40 PST





#Repost @ilariaurbinati with @repostapp ・・・ @NinaDobrev in @ZuhairMuradOfficial with @louboutinworld platforms and @JudithLieberNY clutch to present an award to Mr Murad himself. Styled by yours truly. Une photo publiée par Nina Dobrev (@ninadobrev) le 17 Nov. 2016 à 17h41 PST













❤@zacposen #Repost @zacposen with @repostapp ・・・ Birthday girl ❤️🌹🎂🌹💃🏻 @ninadobrev ✨ Une photo publiée par Nina Dobrev (@ninadobrev) le 9 Janv. 2017 à 16h30 PST





