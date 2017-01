The Vampire Diaries : l’hommage poignant d’Ian Somerhalder à Martin Luther King

Par A.D | Ecrit pour NT1 |

Ian Somerhalder est un humaniste autoproclamé. Son engagement pour la préservation de la planète, la lutte contre le changement climatique, la protection de la faune et la flore, et la mise en place d’une économie solidaire… l’Américain ne se voit pas comme un simple acteur mais un être humain préoccupé par le sort des siens. Et lors de la journée annuelle en hommage à Martin Luther King, Ian Somerhalder a décidé de partager un message d’amour et de paix, rappelant que le combattant des droits civiques était depuis toujours l’une de ses sources d’inspiration.



Reprenant une célèbre citation du révérend dans laquelle il dit que seul l’amour pourra faire disparaître à jamais la haine, l’acteur de The Vampire Diaries y est allé de son commentaire. "La haine est tellement rampante dans notre monde, malheureusement, et c’est une mal construit sur la peur", écrit ainsi le comédien originaire de Louisiane. "En réalité, il est plus facile d’aimer que de haïr. Essayez, répandez l’amour autour de vous, et vivez l’amour. La seule chose dont on doit avoir peur est la peur elle-même".



Et de rendre par la même occasion un vibrant hommage à Martin Luther King. "Merci de nous avoir montré que c’était possible et pour avoir amené les gens à s’aimer les uns les autres et à trouver des valeurs communes. Nous vivons tous dans cette boule de neige minuscule qui flotte dans l’espace – tout ce que nous avons c’est cet endroit et autrui".







