The Vampire Diaries : Nina Dobrev part en guerre contre les selfies

Par Ambre DEHARO | Ecrit pour NT1 |

Nina Dobrev est drôle, pleine d’énergie, et souriante. Trois « aspects » de la personnalité publique de la jeune femme qu’on ne peut pas lui renier. À éplucher son compte Instagram, on aurait presque même envie d’être son amie, tant la jeune femme a l’air de s’éclater dans chacun de ses projets, personnels autant que professionnels. Et s’il y a d’ailleurs une chose que l’on ne trouve pas sur le compte Instagram de l’actrice, c’est le selfie à la Kim Kardashian, dans la salle de bain ou au saut du lit. Il y a une raison à cela, raison que Nina Dobrev a dévoilé alors qu’elle réalisait une mini-vidéo dans le cadre de la promotion de son dernier film xXx : Reactivated.



Nina Dobrev n’est tout simplement pas fan des selfies ! La jeune femme préfère poster des photos de ses soirées et virées entre potes, de ses découvertes de voyages, ou des à-côtés de la vie de star comme les soirées VIP ou les préparations d’interviews et de shooting photos. Mais les vrais selfies, très peu pour elle. "Je ne suis pas vraiment une nana à selfies", explique-t-elle ainsi sur la vidéo relayée sur son compte Instagram. Une chose la met réellement hors d’elle : l’hypocrisie apparente de certaines personnes. "Je déteste réellement quand les filles font ce truc où elles publient un selfie dans leur lit, à moitié nue, et qu’elles font style ‘oh je viens juste de me réveiller’, alors qu’elles sont déjà maquillées de partout", dénonce ainsi l’actrice. Avant de conclure par un cinglant, mais sympathique : « Arrêtez votre char les meufs ».







