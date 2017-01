The Vampire Diaries : le nouveau style baby-doll de Nina Dobrev

Par Ambre DEHARO | Ecrit pour NT1 |

Nina Dobrev avait surpris début janvier en affichant sur Instagram une nouvelle coupe de cheveux. Habituée depuis ses débuts dans Vampire Diaries à garder sa chevelure longue, l’actrice a décidé de s’offrir un nouveau départ et de tout couper. L’occasion pour la jeune femme d’afficher un nouveau style, plus affirmé, plus mature, plus moderne. Et histoire de pousser la logique un poil plus loin, Nina Dobrev a troqué, le temps d’une séance photo, son style sexy et jeune pour un autre mélangeant les codes du classique et du vintage. Avec son minois toujours assez enfantin, la comédienne incarnait à merveille le style baby-doll.



Et elle en a fait profiter les réseaux sociaux. Ainsi, l’actrice a posté sur son compte Instagram plusieurs clichés de cette séance photo, organisée entre autres pour le site Coveteur. Carré ondulé sur le bas des longueurs, décolleté présent mais sage, jupe patineuse et escarpins, le tout dans des tons poudrés et rouge… L’actrice n’était pas sans rappeler les modèles des années 50.



Quinze ans sans changement

Et d’expliquer pourquoi elle a décidé de ce changement de style. "Cela faisait des années que je souhaitais me couper les cheveux", a-t-elle ainsi déclaré à Coveteur. "J’ai d’abord voulu les couper au milieu du tournage de Vampire Diaries, mais je ne pouvais pas à cause de mon personnage". Nina Dobrev a quitté la série à la fin de la saison 6 et même s’il est possible qu’elle refasse une ou deux apparitions au cours de la dernière saison, pour l’instant la jeune femme reste libre de tout engagement. "Aujourd’hui, je réalise que c’est la première fois depuis que j’ai quitté la série que je suis de nouveau à l’écran et donc je me suis dit nouveau personnage, nouvelle année, donc nouvelle coupe". La jeune femme sera en effet prochainement à l’affiche du film "xXx : Reactivated", aux côtés de Vin Diesel, et enchaîne actuellement les jours de promotion… L’occasion parfaite de présenter au public la nouvelle Nina. D’autant que cela faisait 15 ans que l’actrice n’avait pas changé radicalement de style. Oui, 15 ans, soit près de la moitié de sa vie…











💋 @coveteur Une photo publiée par Nina Dobrev (@ninadobrev) le 19 Janv. 2017 à 11h11 PST

