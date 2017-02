The Vampire Diaries : comment vont se passer les retrouvailles entre Nina Dobrev et Ian Somerhalder ?

Par A.D | Ecrit pour NT1 |

Ils formaient le couple parfait. Entre 2010 et 2013, Nina Dobrev et Ian Somerhalder étaient amoureux aussi bien à l’écran qu’à la ville. Elena et Damon "existaient" réellement dans la vraie vie et attiraient tous les photographes à chaque arrivée sur tapis rouge. Aujourd’hui, plus de trois ans après leur séparation, les deux comédiens s’apprêtent à se retrouver pour le tournage de nouveaux épisodes de Vampire Diaries.



Malgré avoir affirmé à plusieurs reprises après leur rupture qu’ils restaient amis, Nina Dobrev et Ian Somerhalder avaient vite coupé le contact, la jeune femme ayant même décidé de quitter l’aventure Vampire Diaries, ce qui lui permettait de ne plus avoir son ex en face d’elle tous les jours. De son côté, l’Américain s’était mis en couple, quelques mois seulement après la séparation, avec Nikki Reed… une amie très proche de Nina Dobrev. Depuis, l’ambiance est loin d’être au beau fixe entre les deux stars.



Chaud ou froid ?

Comment vont donc se dérouler les retrouvailles ? Sur Twitter, plusieurs pistes, s’appuyant sur les témoignages de figurants sur le tournage, évoquent un froid persistant entre Ian Somerhalder et son ancienne compagne, l’acteur refusant même pour l’instant de lui parler. En décembre dernier, la jeune femme avait pourtant tenté un rapprochement. Lors de la cérémonie des American Music Awards, l’actrice avait profité d’une interview pour souhaiter un joyeux anniversaire "un peu en avance" à son ancien amoureux. Et nul doute qu’Ian Somerhalder mettra ses quelconques relents de rancœur de côté pour le bien-être commun de toute la famille Vampire Diaries. L’acteur de 38 ans s’est toujours dit passionné par son travail et en tant que producteur de la série, il a confié à Variety vouloir que le "public soit heureux" de la fin du show. Et le public lui, milite depuis des mois pour une réunion des deux acteurs à l’écran…

VIDEO. Ian Somerhalder s'adresse aux internautes de MYTF1