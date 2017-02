Top 3 des personnages qu’on aimerait revoir

Par Chloe Manseau | Ecrit pour NT1 |

Mais quelle surprise pourrait bien nous réserver l’ultime saison de Vampire Diaries ? Si certains essaient de participer au grand concours organisé par Ian Somerhalder pour découvrir le dernier épisode en sa compagnie dans un hôtel à Los Angeles, d’autres préfèrent jouer le jeu des pronostics. L’objectif ? Deviner le nom des personnages qui pourraient bien être de retour avant la fin de la série. Si on sait désormais que Nina Dobrev (Elena Gilbert) sera bien de la partie, les fans ne peuvent s’empêcher de deviner qui seront les autres personnages à faire leur grand retour. Julie Plec, la scénariste du show pourrait bien faire de grandes surprises aux téléspectateurs et leur offrir la possibilité de voir, réunis une dernière fois, les personnages qui auront le plus marqué l’histoire de la série. MYTF1 vous livre son top 3 des personnages qu’on aimerait le plus revoir avant la fin de la série.

Katherine





C’est elle qui fut en quelque sorte à l’origine de tout. Du vampirisme de Stefan et Damon en passant par sa relation avec Klaus, Katherine est sans aucun doute le personnage qu’on a adoré le plus détester depuis le début de la série. Elle incarnait d’une certaine manière, le double maléfique d’Elena avec une telle bouffée d’air frais que sa disparition dans la saison 5 de Vampire Diaries a fendu le cœur de tous les téléspectateurs. Maintenant que la fin de la série est proche et que le retour de Nina Dobrev est enfin confirmé, les téléspectateurs osent plus que jamais imaginer le retour de ce personnage mythique de la série. Leur rêve deviendra-t-il réalité ?

Klaus





Certes Klaus est méchant, cynique, atroce et sans pitié, mais depuis son apparition dans la série jusqu’à son départ pour The Originals les téléspectateurs ont pu découvrir à chaque épisode une nouvelle facette très attachante de sa personnalité. Comme Katherine, il fait partie de ces personnages qu’on adore détester. Son amour pour Caroline lui a permis de dévoiler celui qu’il était vraiment. Il garde d’ailleurs une place particulière dans le cœur des téléspectateurs.

Lexi





Lexi, c’est le vampire le plus gentil que la série Vampire Diaries ait jamais connu. Longtemps la jeune femme a été la meilleure amie de Stefan. C’est notamment grâce à elle qu’il a réussi à retrouver son humanité et à cesser de massacrer des innocents. Les téléspectateurs sont rapidement tombés sous le charme de cette jeune femme pleine de fraîcheur, mais aussi de cynisme. A l’approche de la fin de la série, les fans aimeraient beaucoup la revoir

