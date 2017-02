Vampire Diaries : les adieux émouvants de Nina Dobrev pour la fin de la série

Par ZY | Ecrit pour NT1 |

Bientôt les fans de Vampire Diaries auront le cœur serré et leurs larmes ne manqueront certainement pas de couler. En effet, la série à succès de NT1 va définitivement tirer sa révérence. La huitième saison est effectivement la dernière. Et pour conclure la série en bonne et due forme, la production a fait appel à Nina Dobrev qui avait quitté la série en 2015, à la fin de la saison 6. La jeune actrice va en effet reprendre son rôle d’Elena Gilbert.

A l’issue du tournage de l’ultime épisode de la série qui sera d’abord diffusé le 10 mars prochain aux Etats-Unis sur CW, Nina Dobrev a publié un long message teinté d’émotion sur son compte Instagram. "Chère famille de Vampire Diaries, j’ai l’impression que c’était hier que je vous disais au revoir. Et pourtant, deux ans se sont écoulés et nous voici ici de nouveau. Ce sont mes véritables adieux cette fois, puisqu’aujourd’hui j’ai tourné ma dernière scène de Vampire Diaries. Revenir pour le final de la série a été un tourbillon d’émotions, de nostalgie, d’amour, de larmes de joie et de conclusions douces-amères. J’ai l’impression qu’il s’agit de la fin dont nous avions tous besoin, moi y compris. Et je ne pouvais pas être plus heureuse de revenir à la maison et de retrouver toute ma famille et mes amis de Vampire Diaries,"a-t-elle d’abord écrit sur son message.





Dans la suite de cette publication, elle a bien entendu une pensée pour les fans : "Je pense que les fans seront eux aussi heureux de la conclusion de la série lorsqu’ils regarderont le dernier épisode dans quelques semaines. Du fond du cœur, je vous envoie mes plus grands remerciements pour les innombrables années de dévouement, de passion, de soutien et d’amour éternel de la part de tous les fans qui nous ont suivis à travers cet incroyable et beau voyage. Alors que ce dernier chapitre arrive à son terme, nous sommes reconnaissants et regardons vers l’avenir, pour de nouvelles aventures, en espérant que vous continuerez à nous suivre dans nos prochains voyages," a-t-elle ensuite continué.

"J’ai grandi avec cette série, je serai éternellement reconnaissante pour toutes les opportunités qu’elle m’a données et je remercie chacune des personnes qui a travaillé sur Vampire Diaries ces huit dernières années. Nous sommes tous les pièces d’un grand puzzle et sans chacun des membres de cette incroyable équipe, ce fantastique puzzle ne pourrait être complet. Merci pour votre travail acharné, votre amitié et votre amour. Vous avez touché mon cœur plus que vous ne sauriez l’imaginer," a-t-elle alors conclu.

Ce message accompagne une photo de clés gravées avec les initiales de la série que l’actrice a offertes à toute l’équipe.