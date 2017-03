Vampire Diaries : le best of des meilleurs looks de Nina Dobrev sur tapis rouge

Par A.D | Ecrit pour NT1 |

À 28 ans, Nina Dobrev fait son petit bout de chemin à la télévision et au cinéma. Pendant six saisons, elle a été l’inoubliable Elena Gilbert de la série Vampire Diaries. Après avoir quitté le show, la jeune femme a décidé de se consacrer un peu plus au cinéma, et est à l’affiche en 2017 de deux films : xXx : Reactivated, et Flatliners. Et qui dit rôle à la télévision ou films à promouvoir dit tapis rouge à fouler lors des soirées de récompenses et avant-premières autour du monde.

Nina Dobrev est habituée à ces deux exercices, et chacune de ses apparitions est un ravissement. La jeune femme est fan des robes élégantes, longues, et colorées, et n’hésite pas à le montrer lors de ses déplacements. D’autant qu’au fil des années son style a quelque peu évolué, pour prendre un peu plus de maturité et d’audace. Preuve en est avec sa dernière apparition publique lors de la soirée Vanity Fair qui a suivi la cérémonie des Oscars du 26 février dernier. L’actrice a fait sensation dans une robe semi-transparente, en dentelle, dans un esprit très lingerie. Sexy mais pas vulgaire, Nina Dobrev a montré, une fois de plus, qu’elle en connaissait un rayon question mode. L’occasion de revenir sur ses meilleurs looks sur tapis rouge.

















❤@zacposen #Repost @zacposen with @repostapp ・・・ Birthday girl ❤️🌹🎂🌹💃🏻 @ninadobrev ✨ Une publication partagée par Nina Dobrev (@nina) le 9 Janv. 2017 à 16h30 PST





Stella Mccartney 💋#AboutLastNight #ELLEWomenInHollywood Une publication partagée par Nina Dobrev (@nina) le 25 Oct. 2016 à 11h52 PDT









It's that time again... #Emmys #CongratsJulesAndDerek #MyFriendsAreMoreTalentedThanYours #FBF Une publication partagée par Nina Dobrev (@nina) le 15 Juil. 2016 à 9h59 PDT

✨🤗✨ #Repost @ilariaurbinati with @repostapp. ・・・ Back shot! @ninadobrev @marchesafashion #metgala2016 Une publication partagée par Nina Dobrev (@nina) le 3 Mai 2016 à 15h39 PDT









Laying on a pile of boxes wishing I was at the MET BALL. I mean... Who needs a beautiful dress and a glamorous night when you have a zillion boxes to pack in preparation for a cross country roadtrip? The next box I see better be the damn pizza I ordered an hour ago. Sorry I can't make it this year, but I can't wait to see what everyone wears! Sending positive fabulous fashionista vibes to all the beautiful women attending tonight! Une publication partagée par Nina Dobrev (@nina) le 4 Mai 2015 à 13h27 PDT





Having a #GemstoneGreen moment at the InStyle Golden Globes Party. Want the look? Follow Facebook.com/airoptixcolors to learn more. #Spon Ask your eye doctor for complete wear, care, and safety information. Une publication partagée par Nina Dobrev (@nina) le 12 Janv. 2015 à 18h06 PST





