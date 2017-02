Vampire Diaries : sur le départ, Nina Dobrev célèbre son amitié avec Paul Wesley

Par A.D | Ecrit pour NT1 |

Au bout de six saisons passées à interpréter Elena Gilbert et son double Katherine Pierce, Nina Dobrev décidait de quitter la série Vampire Diaries. C’était en 2015. Elle mettait ainsi un terme à six années passées quotidiennement avec toute une équipe. La jeune femme avait même été en couple pendant plusieurs années avec Ian Somerhalder, qui incarne Damon Salvatore dans la série. Et elle avait noué de grandes amitiés avec les autres membres du casting. Des amitiés qui ont survécu à son départ du show.



Alors que Nina Dobrev est revenue pour tourner dans la dernière saison de Vampire Diaries, elle en a profité pour se remémorer quelques souvenirs et surtout célébrer ses amitiés retrouvées. Outre une photo postée avec Ian Somerhalder et sa femme Nikki Reed, l’actrice canado-bulgare a tenu à rendre hommage à l’autre frère Salvatore, Stefan, alias Paul Wesley dans la vraie vie. Alors qu’ils étaient tous les deux sur le plateau de tournage de la saison 8, Nina Dobrev en ont profité pour prendre un selfie, sorte de « photo de l’amitié ». « Huit ans », a simplement écrit en légende l’actrice.



Déjà à l’époque de ses derniers épisodes, lors de la saison six, la comédienne avait posté une série de clichés issus des tournages des six dernières années, dont plusieurs en compagnie de Paul Welsey.







8 years. @paulvedere Une photo publiée par Nina Dobrev (@ninadobrev) le 7 Févr. 2017 à 9h44 PST









Having a #moetmoment with @paulwesley @paulvedere @moetUSA @USopen Une photo publiée par Nina Dobrev (@ninadobrev) le 6 Sept. 2014 à 16h39 PDT

VIDEO. Ian Somerhalder répond aux internautes de MYTF1