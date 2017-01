Vampire Diaries : Ian Somerhalder réalisateur, ça donne quoi ?

Par P.H. | Ecrit pour NT1 |

Passé dans quelques épisodes de Lost, Ian Somerhalder a explosé sur le petit écran grâce à la série Vampire Diaries. Depuis qu’il incarne Damon Salvatore, le jeune homme est devenu une vraie star adulée par des millions de fans à travers le monde. Si Vampire Diaries l’a rendu célèbre en tant qu’acteur, la série lui a également permis de se lancer dans une toute autre carrière : la réalisation.

Pilier de la série depuis son lancement en 2009, Ian Somerhalder a en effet pu, grâce à Vampire Diaries, tester ses talents de réalisateur. Le comédien est ainsi passé à deux reprises derrière la caméra, la première fois en 2015, et la deuxième en 2016. Des expériences qui ont ravi le principal intéressé. Très actif sur les réseaux sociaux, ce dernier a d’ailleurs partagé lundi, un cliché le montrant dans son costume de réalisateur. "J’ai adoré réaliser cet épisode avec cette équipe incroyable", écrit-il ainsi.

Dans ce message, il évoque notamment le duo "père/fils" avec lequel il a travaillé. "Pierre est un cadreur génial tandis que son fils Rohan travaille dur pour suivre et apprendre de son père tout au long de la journée. Je connais Rohan depuis qu’il a 13 ans et le voir devenir un homme sur le tournage est juste incroyable…, écrit-il avant de saluer "Tohmas, un nouveau venu dans le business." "Nous avons eu le plaisir de l’engager pour son premier travail, le premier d’une longue série qu’il aura dans sa carrière", conclut-il.





