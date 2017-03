Vampire Diaries : comment Ian Somerhalder se voit-il dans dix ans ?

Par Ambre DEHARO | Ecrit pour NT1 |

Lors d’une interview outre-Atlantique, l’interprète de Damon Salvatore dans Vampire Diaries a évoqué, non sans humour, son futur après la série. Et attention, on était loin d’imaginer cela !

Depuis huit ans, Ian Somerhalder et son double fictif, Damon Salvatore enchantent les télévisions américaines et françaises. Huit ans qu’en compagnie de Paul Wesley, Kat Graham ou encore Nina Dobrev, le comédien suscite bien des intérêts, et des émois. Mais comme le dit le dicton, toute bonne chose a une fin, et Vampire Diaries n’y fait pas exception. Alors que la série en France a encore un bel avenir devant elle, aux États-Unis, les comédiens pensent déjà à l’après. Et ils pensent loin dans l’après…

C’est ainsi que lors d’un entretien avec le magazine spécialisé <em>Entertainment Weekly</em>, Ian Somerhalder a dévoilé comment il se voyait une fois qu’il aura rangé son costume de vampire aux yeux d’azur au placard. « Dans dix ans, je vivrais sûrement dans un ranch dans le Wyoming et vous n’entendrez plus jamais parler de moi ! », a-t-il ainsi lancé. Si l’acteur lançait sans doute cela sur le ton de l’humour, on peut tout de même penser qu’il existe un fond de vérité dans sa « prédiction ».

Un amoureux de la nature

Tout d’abord, l’idée de posséder et de s’occuper d’un ranch n’est pas si farfelue que cela. Ian Somerhalder adore les animaux, et il a même monté une fondation dont l’objectif est d’assurer le bien-être et la protection des bêtes. Qui plus est, lui et sa femme Nikki Reed aiment particulièrement les chevaux. D’où la bonne idée d’un ranch. Et pourquoi pas le Wyoming ? Cet État est le moins peuplé des États-Unis, et est réputé pour ses grands espaces verts, ses montagnes, et sa superbe nature. Logé au centre de la boucle Montana, Utah, Colorado, Nebraska, Dakota du Sud et Dakota du Nord, le Wyoming semble être un endroit parfait pour Ian Someralder, et Nikki Reed. Sur ses comptes Instagram, le couple ne cache pas qu’ils sont de fervents écologistes, souhaitant une transformation des mentalités en matière de consommation notamment et ce afin de protéger l’environnement.

Quant à l’abandon de célébrité, là encore, l’idée n’est pas si saugrenue. En fin d’année dernière, Ian Somerhalder révélait que lui et sa femme avaient signé un contrat avec Warner Bros Television afin de placer leur société de production du nom de Rare Birds productions en partenariat avec le géant américain. L’acteur a dans l’idée de passer de l’autre côté de l’écran, celui où l’on écrit, réalise et produit, à visage couvert en quelque sorte. Rendez-vous donc pris dans dix ans !









