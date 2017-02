Vampire Diaries: Kat Graham sera Jada Pinkett Smith au cinéma !

Par Elodie Etienne | Ecrit pour NT1 |

Elle ne cesse d’enchaîner les projets ! Kat Graham qui joue le rôle de la sorcière Bonnie bennett dans Vampire Diaries, sera à l’affiche d’un des biopics les plus attendus de l’année : All Eyez On Me, retraçant la vie du rappeur Tupac ! La jeune femme tiendra le rôle de Jada Pinkett Smith (chanteuse et femme du célèbre Will Smith). Une nouvelle que l'actrice a tenu a partagé avec ses 4 millions d’abonnés sur Instagram :





All Eyes On Me

Réalisé par Benny Boom, le film raconte l’histoire de Tupac Amaru Shakur, l’un des plus grands artistes musicaux de tous les temps, selon le Rolling Sttone Magazine. Rappeur, poète et acteur, Tupac compte à ce jour plus de 75 millions d’albums vendus à l’international ! Alors qu’il est au top de sa carrière dans le Hip Hop américain, Tupac se fait assassiner à l’âge de 25 ans lors d’une fusillade au volant, en septembre 1996 à Las Vegas. Jada Pinkett Smith était la meilleure amie du rappeur, lors d’une interview il avait même déclaré « Jada est mon coeur. Elle sera mon amie pour toute la vie.» C’est donc Kat Graham qui tiendra le rôle indispensable de la confidente de Tupac Shakur. Aujourd’hui plus de vingt ans après sa mort, il reste une figure emblématique du rap américain qui a su marquer toutes les générations.

All Eyes On Me, en référence à l’un de ses albums, sortira en salle le 16 juin prochain.



Retrouvez Ian Somerhalder qui répond à ses fans: