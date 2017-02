Vampire Diaries : l'étrange vidéo d’accident de voiture de Nina Dobrev

Par P.H. | Ecrit pour NT1 |

Mais qu’arrive-t-il à Nina Dobrev ? C’est la grande question qui est sur toutes les lèvres depuis la dernière publication de la comédienne devenue une star grâce à la série Vampire Diaries. Dans une courte vidéo reprise par le compte Twitter d’un fan, on découvre ainsi Nina Dobrev en train de filmer un accident de voiture. On voit ainsi un mur transpercé par un véhicule.

De quoi inquiéter les inconditionnels de la comédienne qui incarnait Elena dans la série de NT1. Mais que les fans de Nina Dobrev se rassurent : la comédienne apparaît en pleine forme sur ses derniers clichés publiés sur Instagram. Cette vidéo pourrait donc montrer un accident sans gravité ou encore le tournage d’une scène d’un de ses derniers projets.

Depuis son départ de Vampire Diaries, série dans laquelle elle a fait un court retour il y a quelques jours pour la huitième et dernière saison, la pétillante actrice enchaîne les tournages. A l’affiche aux côtés de Vin Diesel de xXx Reactivated sorti en janvier dernier, Nina Dobrev a déjà un nouveau film dans son agenda. Elle est annoncée en effet au casting de Departures avec Maisie Williams, une star de Game of Thrones.

Ce long-métrage, dont le tournage commencera en avril prochain aux Etats-Unis, suit la rencontre de Calvin, un jeune homme très peureux, et de Skye, une ado en phase terminale d’un cancer. Calvin va aider Skye à réaliser ses rêves les plus fous et va apprendre ainsi à vaincre ses propres peurs.









