Vampire Diaries : Le message d’amour d’Ian Somerhalder pour ses retrouvailles avec Nina Dobrev

Non, Ian Somerhalder et Nina Dobrev ne se haïssent pas ! Non, ils ne sont pas en froid depuis le départ de l’actrice de la série Vampire Diaries. Les médias se sont trompés, les fans ont mal interprété. En gros, tel est le message qu’a souhaité faire passer l’interprète de Damon Salvatore à l’occasion des derniers jours de tournage de la série à succès.



Sur son compte Instagram, Ian Somerhalder a posté une photo sur laquelle on peut le voir en compagnie de son épouse Nikki Reed et de Nina Dobrev. "Après des années pendant lesquelles de mauvais sites ont prétendu que ces deux nanas dures à cuire se connaissaient bien et ont divulgué de fausses informations selon lesquelles elles se poignardaient dans le dos et se détestaient, ce que les fans ont fini par prendre pour acquis… elles ont enfin pu réellement dîner ensemble pour la première fois", a ainsi expliqué l’acteur.



Et de continuer sur le même ton. "Arrêtons de propager la haine, le monde en est déjà bien assez rempli", a-t-il ajouté. Avant de souligner que le lien avec Nina Dobrev n’avait jamais été rompu et que les médias ont exploité un mauvais filon : "Il n’y a que de l’amour, et cela a toujours été le cas et ce le sera toujours. Les médias jouent sur la vulnérabilité des jeunes esprits des fans, et leur côté influençable, afin de faire vendre de la pub et faire du clic. C’est une maladie de notre société, c’est un vrai poison". Ian Somerhalder a conclu son message en appelant au respect et à la gentillesse afin de ne pas ternir les derniers instants de Vampire Diaries.



Selon le trio, un lien d’amitié a toujours existé, les deux femmes se connaissant surtout pour avoir toutes les deux participé à une campagne de sensibilisation en faveur de loi Obamacare sur l’assurance maladie. C’est à partir de cet instant qu’elles seraient devenues amies, sans pour autant se connaître si bien que cela donc, d’après Ian Somerhalder.











And that's a wrap! Fun weekend shooting a PSA with @ninadobrev for the ACA #getcovered Une photo publiée par Nikki Reed (@iamnikkireed) le 23 Mars 2014 à 22h48 PDT





Shooting with this pretty lady all weekend! Lucky me! @ninadobrev Une photo publiée par Nikki Reed (@iamnikkireed) le 22 Mars 2014 à 17h55 PDT

