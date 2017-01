Vampire Diaries : le message très écolo de Ian Somerhalder

Par P.H. | Ecrit pour NT1 |

S’il utilise Instagram pour partager avec ses fans des clichés de son quotidien et de son couple, Ian Somerhalder profite également du réseau social pour sensibiliser les internautes à l’écologie. Le comédien, qui a reçu en décembre dernier un prix pour son engagement décerné par la Captain Planet Foundation, publie ainsi régulièrement des messages évoquant le changement climatique et la pollution.

Lundi, cet écologiste convaincu, découvert dans Vampire Diaries, a décidé de faire la promotion des voitures qui roulent à l’hydrogène. En légende d’un cliché le montrant faire le plein d’un de ces véhicules réputés moins polluants, il a écrit : "Le futur… je mets de l’hydrogène dans ma voiture. Pas d’émission, pas de fracturation hydraulique polluante, pas de destruction de nos ressources en eau, pas de guerre autour du pétrole, pas de déstabilisation des régions, nations et aucun effet sur le changement climatique."

"Les prix de ces voitures et de ce carburant vont rapidement plonger. Ce sera bientôt plus accessible. Dès que nous commencerons à les utiliser et les conduire, les entreprises pourront ensuite les rendre abordables pour chaque lycéen et collégien, pour les employés qui se rendent au bureau, pour les parents qui vont chercher leurs enfants à un match de foot…", a-t-il ajouté.





