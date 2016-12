Vampire Diaries : Nina Dobev fête Noël au ski entre amis

Par Chloe Manseau | Ecrit pour NT1 |

Nina Dobrev n’en finit plus de nous surprendre et de faire parler d’elle. La star de la série Vampire Diaries a pris quelques jours de repos dans son emploi du temps surchargé pour célébrer les fêtes de fin d’année en compagnie de ses proches et de ses plus fidèles amis. Bien évidemment, Nina Dobrev, toujours très active sur les réseaux sociaux, n’a pas oublié de partager ce moment avec ses fans sur son compte Instagram. Au programme : balade dans la neige, repas en famille, ski, photo autour du sapin, chorégraphies ainsi que de nombreuses blagues. Nina Dobrev reste toujours au plus près de sa communauté.



Sur ces photos postées sur son compte Instagram, on reconnait quelques visages familiers qui font notamment partis des proches de l’actrice depuis de nombreuses années. C'est désormais une tradition, Nina Dobrev passe, en effet, Noël en compagnie de Julianne Hough (Danse avec les stars US) et Derek Hough (également danseur sur Dancing With The Stars). Cerise sur le gâteau, la famille Hough a réalisé une chorégraphie de Noël avec Nina Dobrev vraiment hilarante. Ces vacances auront-elles permis à la star de Vampire Diaries de se laisser convaincre par une expérience dans l’aventure Dancing With The Stars ?





#Friendsmas🎄❤🤣☃😍 Une photo publiée par Nina Dobrev (@ninadobrev) le 23 Déc. 2016 à 14h59 PST





#FlashBackFriday Une photo publiée par Nina Dobrev (@ninadobrev) le 23 Déc. 2016 à 21h43 PST





Christmas Culprits #Rebels 😈🤥🤷🏻‍♀️🎄 Une photo publiée par Nina Dobrev (@ninadobrev) le 25 Déc. 2016 à 12h06 PST

