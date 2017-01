Vampire Diaries : Nina Dobrev clame qu’elle "n’est plus célibataire"

Par P.H. | Ecrit pour NT1 |

Célibataire ou en couple ? Voilà la question que de nombreux journaux et fans de Nina Dobrev se posent lorsque le nom de l’actrice arrive sur le tapis. Depuis sa rupture avec Ian Somerhalder, la comédienne découverte dans Vampire Diaries a bien du mal à retrouver l’amour. Après deux courtes relations avec le chorégraphe Derek Hough (4 mois) et le comédien Austin Stowell (7 mois), la jeune femme est officiellement célibataire.

Alors que des rumeurs la disent très proche de Mark Hassen, un acteur et producteur de 45 ans, un petit message posté par la comédienne sur Instagram confirmerait, selon certains, qu'elle n’est plus célibataire. En légende d’une vidéo la montrant avec un singe qui s’amuse à lui descendre la fermeture éclair de son gilet, l’interprète d’Elena dans la série de NT1 a écrit : "Je viens juste de dire que je ne suis plus sur le marché et ce petit gars tente de me peloter. Il n’a même pas essayé de m’inviter à dîner avant. Typique des hommes.”

Il n’en fallait pas plus pour que les fans de Nina Dobrev se disent que la star a confirmé publiquement sa nouvelle amourette. Mais les apparences pourraient bien être trompeuses. Dans ce message, Nina Dobrev pourrait en effet faire référence à un deuxième animal sur lequel elle a craqué. Dans une vidéo postée la veille de la séquence avec le singe, on la découvre ainsi donner le biberon à un bébé kangourou qu’elle appelle "son nouveau petit-ami." "Encore sonnée par cette rencontre. Je ne suis officiellement plus sur le marché", a-t-elle ajouté en légende.





I JUST said I was off the market, and this guy tries to cop a feel. He didn't even try to buy me dinner first. Typical man. #SmartMonkey #SecondBase #CheekyLittleBastard #RoxyIsGonnaBeJealous #NoMoreMonkeyBusiness🙈🙉🙊 Une vidéo publiée par Nina Dobrev (@ninadobrev) le 5 Janv. 2017 à 7h11 PST









Still buzzing from this encounter. Officially off the market. #SwitchingTeams ❤ Une vidéo publiée par Nina Dobrev (@ninadobrev) le 4 Janv. 2017 à 15h21 PST

Redécouvrez ci-dessous les confidences de Ian Somerhalder sur Vampire Diaries :