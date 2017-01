Vampire Diaries : Nina Dobrev fête son anniversaire en mode La La Land !

Par Elodie Etienne | Ecrit pour NT1 |

C’est l’une des comédies romantiques la plus attendue de l’année, La La Land sortira en salle ce mercredi 25 janvier, et s’il y a bien une personne qui a été radicalement séduite, c’est la jolie Nina Dobrev ! A l’occasion de sa soirée d’anniversaire, l’actrice a décidé de mettre à l’honneur... La La Land. Sur son compte Instagram, l’interprète d’Elena dans Vampire Diaries a posté plusieurs photos de cette soirée folklorique. Un anniversaire d’autant plus réussi, puisque les invités ont tous respecté le dress-code et que la fiesta était au rendez-vous :





👯 Une photo publiée par Nina Dobrev (@ninadobrev) le 22 Janv. 2017 à 15h19 PST

La La Land, un succès assuré !

Le film qui met à l’honneur Ryan Gosling et Emma Stone est sorti aux Etats-Unis en décembre dernier, et a réalisé un véritable carton ! Au-delà de l’alchimie entre les deux acteurs principaux ( Ryan Gosling et Emma Stone ont collaboré en 2011 dans Crazy Stupid Love et en 2013 dans Gangster Squad), l’histoire de de Mia jeune serveuse courant les auditions et de Sebastian joueur de pianio dans des clubs miteux, a de quoi faire craquer le plus solide d’entre nous ! La preuve, lors de la célèbre cérémonie des Golden Globes, La La Land a reçu un record historique de sept récompenses !