Vampire Diaries : Nina Dobrev et Ian Somerhalder, de nouveau amis pour la vie

Par Ambre DEHARO | Ecrit pour NT1 |

Lorsque l’annonce du retour de Nina Dobrev sur le tournage de Vampire Diaries est tombée, les fans étaient à la fois ravis et inquiets. Comment l’actrice allait-elle s’entendre avec Ian Somerhalder ? Les deux comédiens sont sortis ensemble pendant plusieurs années avant de se séparer. L’Américain avait rapidement retrouvé l’amour dans les bras de Nikki Reed, une amie très proche de … Nina Dobrev. Cette dernière avait eu un peu de mal à encaisser le choc, et quelques mois plus tard, elle annonçait qu’elle quittait l’aventure de Mystic Falls. Depuis, elle n’avait pas adressé la parole à Ian Somerhalder, ni à Nikki Reed semble-t-il.



Mais cette histoire est du passé. Sur son compte Instagram, la jeune femme a posé une photo de sa réunion avec le couple Somerhalder-Reed, désormais mari et femme. « Je n’arrive pas à croire que le temps passe si vite », écrit-elle en légende. « Dîner d’adieu avec la team Somereed ! C’était si bon de retrouver ces deux idiots. Gros cœur sur vous », poursuit-elle. Et ces retrouvailles renouent pour de bon les liens entre le trio, à en croire le large sourire de l’actrice, la grimace de Nikki Reed, et l’expression satisfaite d’Ian Somerhalder.



Voilà qui vient donc mettre un terme aux rumeurs qui disaient que l’ambiance sur le tournage de la série n’était pas au beau fixe. Visiblement, les querelles anciennes appartiennent définitivement au passé.