Vampire Diaries : Nina Dobrev se déhanche pour fêter Noël

Voir une branche de gui provoque une étrange réaction et une danse lascive chez Nina Dobrev, la star découverte dans "Vampire Diaries". La preuve avec une surprenante vidéo publiée sur la toile.

Si certains acteurs prennent la grosse tête lorsqu’ils deviennent célèbres, ce n’est pas le cas de Nina Dobrev. Devenue une star planétaire grâce à son rôle dans Vampire Diaries, la comédienne n’en a pas pour autant perdu son humour et son petit côté déjanté qui régalent ses fans. Elle n’a pas peur du ridicule et le prouve régulièrement sur les réseaux sociaux. Dernier exemple en date avec une vidéo postée mardi sur la toile.

Les milliers d’internautes, qui suivent la comédienne à la trace sur les réseaux sociaux, ont ainsi pu découvrir hier une petite séquence qui donne le sourire. Alors qu’elle entre pour la première fois dans la nouvelle maison d’une de ses amies, Nina Dobrev craque complètement en apercevant, dans le hall, du gui accroché au plafond. Une plante, régulièrement installée pour les fêtes de fin d’année, qui est accompagnée d’une tendre tradition. Deux personnes se retrouvant en même temps sous une branche de gui doivent s’embrasser.

Nina Dobrev a beau être seule sous cet ornement de Noël, elle a malgré tout tenu à respecter la tradition. Tournant le dos à l’objectif de son amie, elle fait semblant d’être en plein câlin avec quelqu’un et se dandine sensuellement. Une séquence qui aurait pu finir par une belle chute car la comédienne n’a pas vraiment les chaussures adaptées pour tenir sur un sol glissant !





#MistleToe @ilariaurbinati Une vidéo publiée par Nina Dobrev (@ninadobrev) le 20 Déc. 2016 à 14h40 PST

