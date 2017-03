Vampire Diaries : Nostalgie quand tu nous tiens…

Par Marine Madelmond | Ecrit pour NT1 |

Le 10 septembre 2009, la série The Vampire Diaries était diffusée pour la première fois sur la chaîne américaine The CW. Huit années plus tard, les acteurs du show créé par Julie Plec ont fait leurs adieux. Et comme en témoignent les nombreux messages laissés par les acteurs, l’arrêt de The Vampire Diaries a été un déchirement. Sur les réseaux sociaux, peu après la diffusion de l’ultime épisode, Nina Dobrev a partagé plusieurs clichés des tournages. De vieilles photos datant du début de la série. On peut y apercevoir l’héroïne aux côtés de Candice Accola King (Caroline Forbes), Kat Graham (Bonnie Bennet), Kayla Ewell (Vicki Donovan), Sara Canning (Jenna Sommers), Paul Wesley (Stefan Salvatore) ou encore Ian Somerhalder (Damon Salvatore) : "Nous avons commencé alors que nous étions que des fœtus, a-t-elle écrit. Maintenant, nous sommes des femmes. Les voyages, les aventures et les rires que j’ai partagés avec ces belles âmes me font pleurer de joie. Je les aime plus que je ne pourrai jamais l’expliquer. (…) Nous étions tous si jeunes, et tellement excités par cette série. Nous espérions tellement que les gens aiment et prient pour que ce succès continue pendant des années. Notre souhait a été exaucé. Huit saisons plus tard, certains sont mariés, fiancés et parents. (…) Je suis si fière de vous tous."

Nina Dobrev n’a pas été la seule actrice à partager des photos. Son ex-compagnon, Ian Somerhalder a également fait part de son émotion : "Dire adieu à huit années, merci à tous les fans partout dans le monde", a-t-il écrit dans un message accompagné d’une photo de lui, dans l’ombre.

Cet ultime épisode était aussi l’occasion pour les acteurs de remercier l’équipe de production et de tournage à l’image de Julie Plec, la créatrice mais aussi Kevin Williamson, le scénariste et Marcos Siega, l’un des réalisateurs.





